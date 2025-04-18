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Омский «Авангард» проиграл «Локомотиву» в овертайме четвертого матча

Омский «Авангард» уступил и во втором домашнем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива». На этот раз командам пришлось играть в овертайме.

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

В матче 17 апреля хозяева открыли счет во втором периоде, когда Рид Буше реализовал численное преимущество омичей. Гости вскоре сравняли счет после добивания Александра Елесина. Решающая же шайба была проведена уже в дополнительное время и принесла победу железнодорожникам 2:1.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Локомотива». 19 апреля команды встретятся в Ярославле.

Валерий Лавский

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