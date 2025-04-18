Вице-мэром Томска по благоустройству стал Денис Хафизов

Заместителем мэра Томска по благоустройству назначен Денис Хафизов. Как объяснил свое решение глава города Дмитрий Махиня, господин Хафизов «обладает необходимым опытом, энергией и профессиональным видением для преобразования городского пространства, понимает специфику муниципальной службы».

Особо мэр Томска отметил личные качества своего нового заместителя — «ответственность, открытость к диалогу и умение находить оптимальные решения в сложных ситуациях».

Денис Хафизов — выпускник «Института бизнеса» по специальности «Менеджмент организации». С 2013-го по 2015 год работал пескоструйщиком в «Инженерно-строительной компании». С 2015-го по 2017 год был главным специалистом жилищно-коммунального отдела департамента городского хозяйства. В 2017 году господин Хафизов перешел на работу в областной департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора, а в 2018 году стал начальником жилищно-коммунального отдела в администрации Октябрьского района. В 2023 году назначен на должность замначальника в департаменте городского хозяйства.

Михаил Кичанов