NYP узнали сколько стоит публичное выступление экс-президента США Джо Байдена

Выступление экс-президента США Джозефа Байдена на мероприятии обойдется организаторам в $300 тыс. Об этом сообщила газета New York Post. По данным издания, услуга не пользуется популярностью.

Интересы Джо Байдена с начала февраля представляет Creative Artists Agency. Как сообщает собеседник газеты, в случае, если на выступление необходима поездка, то господину Байдену требуется частный самолет и расходы на пятерых сотрудников.

Источники добавили, стоимость выступления господина Байдена — на 25% меньше, чем у 44-го президента США Барака Обамы. При уходе с поста в 2017 году, его выступление стоило $400 тыс.

Вечером 15 апреля Джо Байден выступил с первым публичным выступлением с момента ухода с должности. В нем он жестко раскритиковал новую администрацию и высказал к политике своего преемника — Дональда Трампа — ряд претензий, большинство из которых сводились к сфере социального обеспечения.

Подробнее о первом публичном выступлении Джо Байдена — в материале «Ъ».