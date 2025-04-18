Санду заявила, что решит, принимать ли документы посла РФ в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV заявила, что в ближайшие недели решит, будет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова. По ее словам, она не хотела принимать документы из-за «недружественных действий» РФ по отношению к Молдавии.

По словам президента Молдавии, Россия неуважительно высказывается о суверенитете Молдавии. «...Было совершено множество недружественных действий по отношению к нашей стране, посмотрим и проанализируем в будущем...»,— сказала госпожа Санду.

Указ о назначении Олега Озерова послом в Кишиневе был подписан президентом России 10 сентября 2024 года. Ранее Майя Санду заявляла, что намерена принять верительные данные Озерова в будущем.

31 марта МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата и распорядился выслать их из страны. Российских сотрудников обвинили в действиях, «противоречащих статусу дипломата». Среди объявленных персон нон грата, оказался и сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.