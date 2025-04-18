Суд счел «социально опасным» обвиняемого в вербовке террористов студента РУДН

Суд признал «социально опасным» студента второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаева. В ноябре 2024 года его арестовали по статье о вербовке в террористы.

В судебном документе, с которым ознакомились «РИА Новости», сообщается, что избрание для Дукаева меры пресечения, «не связанной со строгой изоляцией от общества», невозможно.

Дукаеву предъявлено обвинение в вербовке знакомых в террористическую организацию (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Ранее, по данным материалов дела, студент просил отправить его под домашний арест, отмечая, что не собирается скрываться и вынужден помогать тяжелобольному отцу.

Останкинский суд Москвы продлил Дукаеву срок содержания под стражей до 21 мая, до этой же даты будет длиться предварительное расследование дела. Следствие получит заключение психолого-психиатрической судебной экспертизы, а также предъявит фигуранту окончательное обвинение.