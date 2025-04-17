В Среднеуральске отложено строительство школы из-за срыва аукциона на 2,6 млрд

Строительство новой общеобразовательной школы на 1000 мест в Среднеуральске (Свердловская область) отложено на неопределенный срок из-за отмены аукциона на строительство, стартовая стоимость которого составляла 2,6 млрд руб., следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подведение итогов торгов было запланировано после 10 апреля, однако 5 апреля на странице аукциона появилось объявление об отмене определения поставщика.

Аукцион был объявлен Управлением капитального строительства Свердловской области в конце марта. Четырехэтажную школу предполагалось построить на улице Уральской за счет средств областного бюджета до 30 июня 2027 года.

Техзадание предусматривало полный комплекс работ, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации и строительный цикл, создание современного образовательного пространства с кабинетами, спортивным ядром, центром патриотического воспитания и другими функциональными зонами.

Напомним, связи с высокой рождаемостью в 2012–2017 годах к 2027/28 учебному году численность учащихся в Екатеринбурге превысит 212 тыс. человек. Учитывая этот фактор, город активно строит новые школы и капитально ремонтирует старые. Так, в 2024 году за счет нового строительства число мест в муниципальных школах увеличилось на 3,6 тыс.

Полина Щуцкая