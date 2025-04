Жив, курилка

В парижском Fondation Louis Vuitton (FLV) проходит самая большая из когда-либо собранных выставок Дэвида Хокни. Возможно, последняя из тех, композицией которой он распоряжался сам: 87-летний британский классик современного искусства собрал здесь четыре сотни произведений, созданных за последние 25 лет. Выставка с подзаголовком «Помните, они не отменят весну» открыта до осени. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нормандии Дэвид Хокни смотрел, как растут деревья

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ В Нормандии Дэвид Хокни смотрел, как растут деревья

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Выставка Дэвида Хокни прославилась еще до открытия. Парижские власти запретили ее афишу. Художник на ней представлен автопортретом «Play within a Play within a Play and Me with a Cigarette» (2024–2025), на котором он держит в руке сигарету. Власти решили, что это способно привести зрителей к ложному умозаключению: курильщик может дожить до 87 лет, стать самым дорогим из ныне живущих живописцев, получить ордена Британской империи и обрести всемирную известность. Что, конечно, совершенно не так.

Хокни не привыкать к обвинениям в том, что он неправильно живет. Но он живет. В юности ему пришлось покинуть Британию, потому что в своих работах он говорил правду о себе и своих друзьях, хотя, конечно, никому не навязывал «информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях и (или) предпочтениях, вызывающую интерес к таким отношениям и (или) предпочтениям». С тех пор и времена переменились, и годы уже не те, и портреты обнаженных мужчин у Дэвида Хокни стали редки — разве что зимние деревья Нормандии могут возбудить бдительного цензора. Но за 70 лет работы карикатурный британец в смешных очках и клетчатых костюмчиках ни разу не вышел из моды, не рассорился с современниками и вызывает такое же любопытство, как и раньше.

Он несколько раз начинал новую жизнь на новом месте, меняя страны и манеры. Поселившись в Лос-Анджелесе, он придал своим работам американский блеск — яркий солнечный свет поп-арта, отраженный в его «бассейнах», стал классикой для музеев и золотой валютой для аукционов. Оказавшись во Франции, он взял пример с Клода Моне, спрятался в нормандской деревушке, устроил мастерскую на ферме, наслаждался пейзажами глубинки и писал картины, напоминающие то Моне, то Ван Гога, то Руссо. А теперь, когда он переехал в Лондон (возраст требует быть поближе к врачам) и пишет картины в своем саду, он снова предстает британским эксцентричным живописцем.

Все-таки художникам полезно жить до самых преклонных лет — их опыт удивителен и благотворен. Мы не видели поздних работ Ван Гога или Модильяни, но хоть Хокни по-прежнему с нами. «Мне почти 88, многие считают, что я давно должен был умереть — я много курю и не бросил до сих пор. Но художника нельзя судить, пока он не закончил свою последнюю работу,— говорит он в интервью Сюзанн Паже, художественному директору FLV.— Для меня идеальный день — это день, когда я пишу. Моя последняя мечта — дожить до моего дня рождения 9 июля и отпраздновать 88 лет».

Полный дом друзей — первые залы Fondation Louis Vuitton сплошь увешаны их портретами, выполненными уверенной рукой очень талантливого и очень доброго к людям мастера. На огромной композиции «Looking at the Flowers (Framed)» (2022) художник и его двойник рассматривают развешенные на стене «портреты цветов». Потеряв в годы СПИДа множество друзей, он навещал их в больницах не с живыми букетами, а с изображениями тюльпанов, роз, хризантем. Так что на полотне он смотрит не только на цветы, но и на портреты своих умерших друзей.

Захватывающе интересны его отношения с историей искусства. Стены одной из галерей сплошь заклеены подобранными им изображениями фрагментов классической живописи и скульптуры — то, что молодые креативщики называют бранным словом «мудборд». А затем показаны работы-вариации, в которых Хокни прямо вступает в диалог со своими корешами: Фра Анджелико, Сезанном и прежде всего — Пикассо, который восхищает его как непредсказуемостью, так и упрямым долголетием.

Художник обожает меняющееся время и испытывает все его возможности. Он написал книгу о технике старых мастеров, но не в смысле мазка, манеры и цветовой гаммы. Он обсуждал оптику, которой пользовались художники: камеры-обскуры, сетки, зеркала, макеты. Хокни решил быть не глупее предшественников и вместо того, чтобы замкнуться в гордой маэстрии холст-масло, воспользоваться всем, что подарило ему наше время. Он работал с фото, видео, компьютерными программами и в конце концов наряду с классическим холстом и красками стал рисовать и писать с помощью iPad. В одном из залов выставлены многометровые многофигурные композиции, не построенные компьютером, а написанные с его помощью: Хокни доказывает в них, что объектив, «одноглазый циклоп», не способен передать то, что воспроизводит мозг художника.

Все, кто устал от шулерства «иммерсивных выставок», оценят прекрасную работу, которую показывают в специальном зале на трех оживших стенах. Хокни с нежностью и юмором изобразил сцены из любимых им опер и оживил их с помощью аниматоров студии 59 Productions. Он обожает музыку, хотя давно ее не слышит: «Я почти глух, немного улавливаю окружающие звуки. Но музыка у меня в голове — как у Бетховена».

Это настоящий фильм, но художник радуется и самым элементарным оптическим эффектам: вроде той самой заглавной «Play within a Play within a Play and Me with a Cigarette», на которой изображен Хокни, который пишет картину, на которой Хокни пишет картину, на которой Хокни пишет картину.

Алексей Тарханов