«Подготавливать базу нужно уже сейчас»

В Воронеже активно обсуждают проект метробуса, который может быть готов уже через девять месяцев. Однако помимо самого проекта необходимо подготовить инфраструктуру и решить проблему с кадрами, считает сопредседатель воронежского реготделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков.

Фото: из архива Юрия Новикова

— Метробус — это единственный вариант развития городского транспорта, который позволит ему не стоять в пробках и быстро доставлять людей к нужному месту, никаких других разумных альтернатив, я считаю, нет. На более дорогие и более масштабные решения у города просто нет ни денег, ни компетенций. Поэтому логичным и единственно правильным выглядят планы построить первую линию от Московского проспекта до ВГУ, а затем создать аналогичные линии на всех значимых магистралях города: Кольцовской и Донбасской улицах, Ленинском проспекте, улице Ворошилова, Кирова, проспекте Революции.

За счет того, что при запуске первой линии будет снижено количество конфликтных точек с 91 до 16, движение на важной улице города станет проще для автомобилистов. Весь общественный транспорт, проходящий через Московский проспект, будет аккумулирован на линии метробуса. Это приведет к тому, что маршрутная сеть будет пересмотрена: некоторые маршруты, которые ходят на малом классе, будут либо перенаправлены на другие улицы, либо переведены на большой и особо большой класс. Маршрутная сеть будет прорежена, будет выделено несколько магистральных маршрутов с большими троллейбусами-«гармошками». Кстати, они могут появиться в городе уже к концу лета, хотя, если бы они появились сейчас, их передвижение было бы осложнено неадаптированными для такого класса участками, такими, как, например, кольцо у памятника Славы или развязка на Заставе.

Хочется отметить, что для обслуживания нового подвижного состава, парков и депо необходимо создать специализированные предприятия. Имеющиеся парки заполнены и не смогут обслуживать дополнительные машины, их даже некуда ставить. Более того, вся инфраструктура осталась со времен Советского Союза, ее тоже необходимо приводить в порядок. К имеющимся депо для всей сети метробуса в крупном городе понадобится построить еще около семи небольших площадок на конечных точках маршрута на 100-150 машин каждая. Причем строительство надо начинать уже сейчас. Для создания одной такой площадки необходимо выделение участка земли на 3-5 га, найти подходящие довольно сложно.

Важная проблема — острая нехватка водителей. Нам нужна система подготовки кадров, социальные гарантии, повышение престижа профессии, доступное профобразование. И даже при всем этом надо понимать, что проблема оттока водителей из сферы пассажирских перевозок будет усиливаться в будущем. Скорее всего, в Москве и Санкт-Петербурге уже в ближайшие годы начнут внедрять общественный транспорт на автопилоте. Чтобы применить такое решение в Воронеже, необходимо заранее повышать технологический уровень, подготавливать базу и инфраструктуру. На данный момент у нас практически отсутствует даже простая система управления движением.