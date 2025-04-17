Чкаловские испытатели

В Перми может начаться застройка крупного участка земли — Чкаловской дамбы. У площадки в 2 га в районе дамбы сменился владелец. По данным Росреестра, территория, ранее принадлежавшая ООО «Девелопмент-Урал», была продана некоему физлицу. По одной из версий, в дальнейшем актив может оказаться в портфеле проектов ГК «Оникс». Цена сделки могла составить 200 млн руб. В ГК возможную покупку участков не комментируют. Экс­перты считают участок непростым для освоения из-за сложного рельефа, а также проб­лем с транспортной развязкой.



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Согласно выписке из Росреестра, право собственности на участок в районе Чкаловской дамбы перешло неуказанному физическому лицу 31 марта 2025 года. По данным публичной кадастровой карты, эта территория имеет площадь более 2 га и находится в границах 11 участков садоводческого дачного товарищества. Разрешенный вид пользования — торговые комплексы и магазины. Кадастровая стоимость объекта составляет 133,7 млн руб. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, земельный объект был продан за 200 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», покупателем могла выступить пермская девелоперская группа «Оникс». По словам собеседника на стройрынке, на выкупленной местности «Оникс» планирует возвести жилье в рамках готовящегося КРТ. По его данным, кроме крупного участка по ул. Чкаловской, могут быть проданы три прилегающие территории. Речь идет об участках для организации оранжерейно-паркового хозяйства площадью 1,4 тыс. кв. м и 261 кв. м, а также территории для установки навесов некапитального типа для складирования стройматериалов, площадью 2,6 тыс. кв. м, по ул. Маршрутной, 10. Однако, по данным Росреестра, эти участки владельцев не меняли.

В пресс-службе ГК «Оникс» комментировать информацию о возможной комплексной реновации указанной территории пока не готовы.

Ранее площадкой владело ООО «Девелопмент-Урал», зарегистрированное в 2011 году. Общество ведет деятельность по аренде и управлению недвижимым имуществом. Выручка общества за 2024 год составила 6,8 млн руб., чистый убыток — 9,8 млн руб. 99% долей компании принадлежат структуре РУДВ Холдингс ЛТД, зарегистрированной в Израиле. Оставшийся 1% находится во владении другой иностранной компании — АО Юлиус Майнл Фандс (Чешская рес­публика). Вторая организация также выступает соучредителем ООО «Торговый центр „Союз“» в Уфе.

Девелопер «Оникс» входит в топ-3 застройщиков по объему строительства в Перми. На сегодняшний день он занимается возведением нескольких объектов: ЖК «Мир» по ш. Космонавтов, 309а, коллекционный дом «ВЕРН» по ул. Пермской, 6, и ЖК «Романтик» на берегу Камы (ул. Кировоградская, 28). Кроме этого, «Оникс» реализует первый в Камской долине проект комплексного развития территории (КРТ). На площади 9 га девелопер возводит жилой квартал «Аксиома». Там девелопер строит и объекты социальной инфраструктуры: поликлинику, школу и детские сады (один из них на 320 мест). В этом году «Оникс» сообщал, что продолжит реализацию всех намеченных проектов, а также планирует старт новых строек.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин находит участок в районе Чкаловской дамбы «крайне непростым» для реновации из-за сложного рельефа и отсутствия налаженной транспортной развязки. «Вероятно, девелопера привлекла невысокая стоимость объекта. Тем не менее, важно понимать, что для застройки потребуется большое количество времени и крупные финансовые вложения. Прежде всего, они могут коснуться обустройства транспортного сообщения и инженерных сетей»,— подчерк­нул эксперт.

Руководитель департамента маркетинга ПМД Артем Савельев считает, что на земельном участке девелоперу придется столкнуться с двумя основными проблемами. Первая связана с присоединением территории к улично-дорожной сети, вторая — с отсутствием рядом развитой инфраструктуры. «Пока не совсем понятна перспектива, каким образом застройщик сможет связать будущий жилой комплекс с улицами Чкалова и Куйбышева»,— отметили в ПМД. При этом, по мнению девелопера, земельный актив не только имеет достаточно небольшую площадь для полноценного развития социальной инфраструктуры на его территории, но и находится рядом с неструктурированной застройкой, в том числе гаражами. Из-за этого могут возникнуть сложности с созданием необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры.

Анастасия Леонтьева