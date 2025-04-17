Доходы Ярославской области в 2024 году выросли на 8,7 млрд рублей

В 2024 году доходы бюджета Ярославской области выросли на 8,7 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в ходе отчета о работе областного правительства в прошлом году перед депутатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«По доходам областной бюджет в 2024 году исполнен на 126,8 млрд руб., в том числе по безвозмездным поступлениям – на 22,2 млрд руб. При этом налоговые и неналоговые доходы в 2024 году поступили на сумму 104,6 млрд руб.: рост по сравнению с 2023 годом составил 9% или 8,7 млрд руб. Расходы составили 134,1 млрд руб. или 96% от годового плана»,— сказал господин Евраев и добавил, что расходы имеют социальную направленность.

Как отметил глава региона в ходе выступления, кредитный рейтинг региона повысили до уровня «ruА». Область относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

В прошлом году валовой региональный продукт составил 912,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 102,5% к уровню 2023 года. Увеличение обусловлено ростом показателей в промышленном производстве, строительстве и розничной торговле.

64566 руб. составила среднемесячная начисленная заработная плата работников. Это рост на 19,1% по сравнению с 2023 годом. Рост зарплат, как подчеркнул господин Евраев, опережает рост индекса потребительских цен. Вместе с тем в прошлом году были проиндексированы зарплаты в бюджетной сфере и меры соцподдержки на 5,4%. Средний уровень безработицы в регионе составляет 0,4%, что меньше на 0,2%, чем в 2023 году.

«Самое главное, что соблюдался баланс между социальной политикой и программами развития. Рост доходной части бюджета, рост внутреннего регионального продукта позволяют увеличивать социальную составляющую: это строительство новых школ, больниц, поликлиник, ФАПов, физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, спортплощадок. Это серьезнейшая социальная политика в нашем регионе»,— оценил отчет губернатора заместитель председателя облдумы Николай Александрычев.

Алла Чижова