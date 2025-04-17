Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно указу, Мария Захарова награждена «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

«Невероятно! Благодарю за столь высокую оценку! Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу!» — написала госпожа Захарова в Telegram-канале, комментируя награждение.

Мария Захарова была назначена директором департамента информации и печати МИД России в августе 2015 года. До этого занимала различные должности в центральном аппарате ведомства.

Лусине Баласян