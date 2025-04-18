Чем известен Дмитрий Мезенцев

Мезенцев Дмитрий Федорович родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «электрификация железных дорог».

В 1981–1983 годах был мастером цеха Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги. В 1983 году занимал административные должности в ВЛКСМ. В 1984–1990 годах служил в железнодорожных войсках, работал в армейских печатных изданиях.

В 1990–1991 годах — народный депутат Ленсовета, руководитель пресс-центра Ленгорисполкома и Ленсовета. В 1991–1996 годах был председателем комитета по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга, представителем Министерства информации и печати РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В 1996 году стал зампредом Госкомитета РФ по печати. В 1999 году назначен президентом Центра стратегических разработок, который работал на президентской кампании Владимира Путина.

В 2002 году стал членом Совета федерации (СФ), представлял администрацию Иркутской области. В 2004–2009 годах — заместитель председателя СФ Сергея Миронова.

В 2006 и 2009 годах избирался председателем Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В 2009–2012 годах — губернатор Иркутской области. Досрочно отправлен в отставку по собственному желанию. С 2013 по 2016 год — генсек ШОС.

С января 2016 года был сенатором от исполнительной власти Сахалинской области, возглавлял комитет СФ по экономической политике. Одновременно был председателем Общества российско-китайской дружбы.

В 2019–2021 годах — чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии. С марта 2021 года — госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии.

Кандидат психологических наук, докторант МГИМО. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского. Кавалер ордена Почетного легиона (Франция).