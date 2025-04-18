Кочевой народ принимал спецназ

Недавний инцидент с задержанием действовавшей по всей стране банды «карманниц» спровоцировал масштабный полицейский рейд по местам компактного проживания представителей цыганской общины Петербурга и Ленобласти. В облаве участвовали две сотни силовиков, которые по итогу доставили в отделения несколько десятков человек, не забыв раздать некоторым из них повестки в военкомат. Также в одном из домов оперативники изъяли 100 г наркотических веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результаты полицейского рейда по местам компактного проживания представителей цыганской общины Петербурга и Ленобласти

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Результаты полицейского рейда по местам компактного проживания представителей цыганской общины Петербурга и Ленобласти

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

По информации Главного управления МВД России по региону, около 200 сотрудников различных подразделений полиции проверили более 20 мест проживания представителей кочевого народа в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском районах Ленинградской области, а также в Пушкинском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В главке уточнили, что поводом для «профилактического рейда» стало задержание группы «карманниц», занимавшихся, по версии следствия, кражами «айфонов» в нескольких регионах страны. «Большинство участниц группы — жители города Новошахтинск Ростовской области, однако есть в группе и 16-летняя барышня из Гатчины»,— сказано в сообщении.

Ведомство опубликовало эффектное видео работы бойцов спецназа, выбивающих кувалдой стекла в одном из домов, чтобы попасть внутрь. Место действия, судя по всему,— поселок Александровская в Пушкинском районе.



В пресс-службе полиции отметили, что обыск на Институтской улице принес «весомый результат». Речь идет про найденные там «спайсы» и марихуану общим весом около 100 г, которые удалось обнаружить при помощи служебных собак. В отношении 62-летнего хозяина жилища возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков (ст. 228.1 УК РФ).

Всего в отделы для разбирательства были доставлены несколько десятков лиц. Всех их проверили по служебным базам данных и сняли отпечатки пальцев. Отдельным гражданам по уже сложившейся традиции были вручены повестки в военкомат для постановки на учет.

В главке подчеркнули, что преступная деятельность «карманниц» получала «негласную поддержку местных представителей этого этнического сообщества».

Преступления, по информации главка, совершались на автобусных остановках, в общественном транспорте, у парадных домов, в продуктовых магазинах и кафе, а также в аптеках и пунктах выдачи заказов маркетплейсов. На кадрах допроса одна из задержанных девушек недоуменно спрашивает сотрудника правоохранительных органов, мол, неужели именно она попала на видео с камер наблюдения. «Век высоких технологий»,— констатировал полицейский.

Согласно материалам дела, география их противоправной деятельности, по предварительным данным, охватывала две столицы, а также Новгородскую, Тверскую, Нижегородскую и Ростовскую области. Так, только в Петербурге, по версии следствия, было совершено 21 хищение мобильных телефонов стоимостью от 24 тыс. до 130 тыс. рублей. «В некоторых случаях злоумышленницы еще и списывали деньги с банковских счетов потерпевших, пользуясь установленными на их гаджетах приложениями банков»,— пояснили в ГУ МВД.

По этим эпизодам были возбуждены уголовные дела по статье «кража» (ст. 158 УК РФ). Поскольку среди фигуранток есть несовершеннолетние, то материалы были переданы в региональное подразделение Следственного комитета России.

Андрей Кучеров