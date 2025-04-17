Прокуратура выявила захламленные пути эвакуации в жилом доме на улице Ушинского

Прокуратура Калининского района Петербурга проверила исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства после обращения жильцов одного из домов на улице Ушинского.

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Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что все лестничные площадки жилого д. 11, лит. А по улице Ушинского загрязнены, на стенах имеются сколы и царапины, а также следы протечек, отслоения окрасочного и штукатурного слоев. Кроме того, пути эвакуации оказались захламлены различными предметами.

По итогам проверки в адрес председателя ЖСК–766 было внесено представление об устранении нарушений. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура выявила факты несоблюдения условий земельного законодательства при использовании находящихся в госсобственности участков на Серафимовском и Лахтинском кладбищах в Приморской районе Петербурга.

Андрей Цедрик