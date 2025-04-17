Дуров ответил на обвинения в нарушении законов ЕС

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на материал французской газеты о том, что его задержание в 2024 году заставило мессенджер соблюдать европейские правила. Он пояснил, что Telegram всегда соблюдал законы ЕС, в то время как полиция Франции не отправляла официальные запросы администрации мессенджера, и поэтому никаких ответов компания не давала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова

«После августа 2024 года именно французская полиция наконец начала "соблюдать европейские правила" — отправляя запросы в Telegram законным способом, описанным в законе ЕС о цифровых услугах. В результате французские суды смогли получать IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений из Telegram»,— написал господин Дуров в своем Telegram-канале.

Как добавил Павел Дуров, администрация мессенджера ежегодно тратит миллионы долларов, чтобы обеспечить соблюдение законов по всему миру. По его словам, в странах ЕС «мы всегда начинаем готовиться к соблюдению законов за годы до их вступления в силу».

О материале какой именно французской газеты идет речь, Павел Дуров не уточнил. Основателя Telegram задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести пунктам из-за отказа сотрудничать с властями Франции. Господина Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством внести залог в €5 млн. В марте он улетел из Франции в ОАЭ.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Посиди за половинку».