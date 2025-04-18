Цифра стремится к публичности

Выделение разработки цифровых решений крупным бизнесом в отдельные юрлица — тренд нескольких последних лет. В связи с ростом самого рынка IT и с развитием таких дочерних структур крупные компании все чаще стремятся вывести своих разработчиков на внешние рынки. И если часть игроков довольствуется увеличением выручки за счет расширения продаж, другие нацеливаются на превращение своих дочерних структур в самостоятельные активы, включая их вывод на биржу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Внутренние подразделения и дочерние предприятия крупных российских компаний (кэптивы), специализирующиеся на цифровизации и создании IT-продуктов, уверенно растут. Например, VK Tech (АО «ВК Технологии», облачные сервисы и так далее) за 2024 год отчиталась о выручке в размере 13,6 млрд руб., что на 42,1% больше, чем в 2023 году. В компании рост объясняют расширением клиентской базы и увеличением продаж крупным клиентам, а также малым и средним предприятиям. Выделенное в 2017 году из нефтегазовой корпорации ООО «СИБУР Диджитал» также увеличивает оборот уже не первый год (в 2024 году показатель составил 9,3 млрд руб. при росте на 25%). Выросла и выручка у двух IT-структур «Росатома»: АО «Гринатом» — 30 млрд руб. в 2024 году (рост на 14% год к году), АО «Консист-ОС» — 5,9 млрд руб. (рост на 10%).

На рынке также продолжается тенденция к выделению внутренних IT-структур из контура крупных игроков.

Например, в конце прошлого года стало известно о планах МТС в рамках реструктуризации объединить в МТС Web Services (MWS) облачный бизнес, центры обработки данных, подразделения больших данных, направления искусственного интеллекта, кибербезопасности и другие.

От отделов да инсорсинга

Зачастую кэптивные IT-компании создаются с целью упрощения процессов, снижения бюрократии и получения выгоды, отмечают собеседники «Ъ». В России IT-компании могут получать льготы, например пониженные страховые взносы или льготы по НДС. «Таким образом, выделение в отдельное юрлицо помогает материнской компании снизить затраты»,— отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Также отдельная структура позволяет избежать пересечения IT-процессов с основной деятельностью. Вместе с тем сами дочерние компании могут, «не отвлекаясь на нетехнические задачи», сфокусироваться на своих компетенциях, считает господин Шатов.

Как отмечает гендиректор АНО НЦК ИСУ Кирилл Семион, создание таких компаний, особенно в холдинговых структурах, позволяет выделить и оптимизировать затраты на IT и консолидировать экспертизу.

Еще одной причиной выделения цифровых направлений эксперты называют межотраслевую конкуренцию за IT-кадры. Также важным фактором, по словам Евгения Шатова, можно считать контроль качества решений, так как компании ценят управление IT-ресурсами без зависимости от внешних подрядчиков. Инсорсинг выгоден для реализации стратегических цифровых инициатив, таких как проекты в области Big Data и AI, к тому же санкции и ограничения на импорт ПО стимулируют развитие внутренних IT-компетенций. «Интерес может частично сместиться в сторону гибридных моделей (частичного аутсорсинга), но полный отказ от инсорсинга маловероятен»,— прогнозирует господин Шатов.

Крупные компании перед выделением кэптива предоставляют Минцифры подтверждение о правопреемственности новой структуры для актуализации реестровых данных об IT-аккредитации (дает возможность поставлять решения в госсектор или использовать льготы отраслевых компаний). В пресс-службе министерства «Ъ-Review» пояснили, что согласование реорганизации для сохранения льгот стало стандартной процедурой. «Проблемы при закупках, в том числе для объектов критической инфраструктуры, могут возникнуть, только если компания игнорирует действующие требования по поддержанию реестровой записи в актуальном состоянии»,— добавили в пресс-службе Минцифры.

Стратегия развития

Выделенные ранее юрлица организаций-разработчиков часто становятся самостоятельными активами. «Если кэптивная компания не будет реализовывать необходимую оптимизацию процессов головной структуры, возможна ее ликвидация, трансформация или продажа»,— говорит гендиректор финтех-разработчика и интегратора Fork-Tech Кристина Коваленко. Однако в последние годы все чаще перед кэптивными компаниями ставят план по выручке на конкурентном рынке, говорит она.

Если это происходит, компанию уже нельзя в полной мере называть кэптивной, она становится рыночным игроком, но с якорным заказчиком в виде головной компании.

Переориентация структуры на внешний рынок требует новых подходов и стратегии. «Во главе кэптивных компаний часто стоят топ-менеджеры материнских, и их задача — обеспечить только операционную функцию, при которой все хорошо работает, но нет задачи наращивать прибыль»,— добавляет Кристина Коваленко. На решение с выводом кэптива на внешние рынки скептически смотрит гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев: «У собственников холдингов часто возникает мысль: у нас большое количество дорогостоящих специалистов, которые основные задачи уже выполнили,— пусть приносят деньги с внешнего рынка». Но еще ни разу эта стратегия не была успешной, заявляет он. «Безусловно, инсорс-компании могут дать что-то рынку, но это всегда дороже и медленнее, чем могут конкуренты, работающие только на открытом рынке»,— объясняет он.

Однако есть и иная точка зрения. Кэптивные структуры могут монетизировать накопленные компетенции, как, например, SberTech, отмечает Евгений Шатов.

Компании с сильными продуктами, такими как ИИ или аналитика, могут стать поставщиками для других отраслей.

Успешными кейсами в России могут считаться компании—структуры «Яндекса» или собственные IT-решения Т-Банка, перечисляет он. Тренд на выделение IT-компаний сохранится, добавляет господин Шатов, но «их судьба зависит от гибкости стратегии». Компании, способные коммерциализировать свои наработки, выйдут на IPO или станут самостоятельными игроками.

Из песочницы на биржу

Выход компаний, ранее выделенных в самостоятельное направление из крупного бизнеса, на IPO можно считать трендом последнего года. Так, после выделения структуры (преимущественно в форме акционерного общества) некоторые организации рассматривают и проводят публичное размещение. Например, весной прошлого года из АО «ГС-Инвест» было выделено АО «Группа Arenadata», в августе оно обрело статус публичного акционерного общества (ПАО), затем провело IPO на Мосбирже. Компании удалось привлечь 2,7 млрд руб. Похожим образом разворачиваются события вокруг другого актива АО «ГС-Инвест» — Rubytech: в декабре 2024 года появилось АО «Группа Rubytech», в апреле 2025-го оно стало ПАО, и, как сообщал РБК, у компании есть планы провести IPO уже в этом году.

Хотя создание АО — необходимое условие для выхода на IPO, смена формы собственности — это не всегда свидетельство подготовки к публичному размещению акций, отмечают собеседники «Ъ-Review».

По словам Евгения Шатова, для выхода на биржу требуется прозрачная структура, четкое разделение активов и соответствие регуляторным требованиям — и создание АО такую публичность и прозрачность предоставляет. Кроме того, оно позволяет улучшить корпоративное управление и оптимизировать внутренние процессы.

В ноябре 2024 года «Ростелеком» сообщил о намерении вывести на IPO свою ИБ-структуру ГК «Солар», а также заявил о намерении провести размещение «Ростелеком ЦОД» (крупного оператора дата-центров). Компания VK рассматривает возможность проведения публичного размещения акций своего IT-поставщика VK Tech. В компании уточнили, что примут решение «с учетом рыночной конъюнктуры». В сентябре в интервью Forbes президент МТС Вячеслав Николаев заявлял, что «выведет на IPO до пяти компаний в ближайшие несколько лет». В числе первых было названо направление рекламных технологий МТС Ads, однако эксперты не исключают и выход на биржу компании MWS. Собеседники «Ъ-Review» в IT-отрасли отмечают, что сдерживающими факторами при принятии такого решения служат высокая ключевая ставка ЦБ, «нестабильное положение» самой Мосбиржи, находящейся под санкциями, и возможные изменения на рынке в связи с возвращением иностранных компаний.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Филипп Крупанин