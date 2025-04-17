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Песков рассказал, как живут подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки

Две собаки породы пхунсан, подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину, живут в резиденции российского лидера и чувствуют себя прекрасно. Об этом сегодня, 17 апреля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: KCNA / KNS / AFP

Фото: KCNA / KNS / AFP

«Прекрасно себя чувствуют. Живут с Путиным»,— сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ким Чен Ын подарил российскому президенту охотничьих собак северокорейской породы пхунсан во время визита Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Российский президент тогда подарил лидеру КНДР автомобиль Aurus.

О поездке Владимира Путина — в публикации «Ъ» «И целого Кима мало».

Анастасия Домбицкая

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