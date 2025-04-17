Два бизнесмена из Новороссийска вошли в список долларовых миллиардеров России

Новороссийские предприниматели Сергей Шишкарев и Евгений Касперский вошли в рейтинг российских долларовых миллиардеров по версии Forbes. Данные рейтинга 2025 года опубликованы в журнале Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Из 146 имен в рейтинге новороссийцы Евгений Касперский и Сергей Шишкарев заняли 82 и 97 строчки соответственно. Состояние генерального директора «Лаборатории Касперского» составляет $1,7 млрд долларов. Состояние председателя совета директоров группы «Дело» Сергея Шишкарева за год увеличилось на 40% и составило $1,4 млрд долларов. Господин Шишкарев прокомментировал итоги рейтинга в своем Telegram-канале.

«Это наш общий успех. Он трижды актуален в ситуации, когда три наши ведущие компании оказались под санкциях американских SDN, а мы потеряли часть клиентов. Только невероятными совместными усилиями сотрудников "ГК Дело" удается обеспечивать трансграничные взаиморасчеты, соблюдая все контрактные обязательства перед партнерами и клиентами»,— отметил господин Шишкарев.

Ранее уроженцы Новороссийска Евгений Касперский и Сергей Шишкарев повысили свои позиции в 39-м списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2025 году. В мировом рейтинге они заняли 2019 и 2356 строчки соответственно.

Алена Воробьева