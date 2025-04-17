На Кубани средняя стоимость нового автомобиля снизилась до 3,2 млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля, продаваемого на платформе «Авито Авто» в Краснодарском крае в марте 2025 года, снизилась до 3,17 млн руб., что на 5% меньше, чем в марте 2024 года. Объем предложения за год вырос на 28%. Об этом сообщил руководитель по работе с ключевыми клиентами регионов «Авито» Владислав Иванов на региональной конференции «Высшая передача», организованной «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Авито» Фото: Пресс-служба «Авито»

Эксперт также отметил, что доля китайских брендов в общем объеме предложения новых машин сократилась с 76% в марте 2024 года до 68% в марте 2025 года. На отечественных производителей пришлось 26%.

Автомобили с пробегом, по данным «Авито Авто» на март, за год подешевели в среднем на 6% — до 1,44 млн руб. Объем предложения увеличился на 27%. На вторичном авторынке Краснодарского края доля машин отечественного производства составила 25%, корейского — 20%, по 18% пришлось на немецкие и японские автомобили и 5% — на китайские.

«Предпочтения покупателей автомобилей меняются. Все чаще клиенты хотят узнавать как можно больше информации и общаться с продавцом в онлайн-среде и лишь на финальном этапе сделки выходить в офлайн. Это новый сегмент аудитории, которые ищет в цифровом пространстве комфорт и возможность получать прозрачную информацию без необходимости торга и практически без живого общения. Выстраивая свои бизнес-процессы, продавцы должны учитывать эту потребность аудитории»,— отметил директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито Авто» Андрей Ковалев. По словам эксперта, 66% аудитории предпочитают общаться с продавцами через чаты и доля таких пользователей растет.

Маргарита Синкевич