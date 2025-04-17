Бутурлиновский завод растмасел за год уменьшил выручку в 1,4 раза

АО ЗРМ «Бутурлиновский» завершил 2024 год со снижением выручки в 1,4 раза по сравнению 2023 годом (с 23,5 до 16,8 млн руб.). Чистая прибыль предприятия увеличилась на 10,6% (с 94 до 104 тыс. руб.). Это следует из данных, опубликованных на Rusprofile.

Себестоимость продаж компании за тот же период снизилась на 40% (с 16,9 до 10,2 млн руб.), а прибыль от продаж выросла на 1% (с 1,37 до 1,38 млн руб.).

Дебиторская задолженность сократилась на 16,6%: с 17,3 до 14,4 млн руб., а кредиторская задолженность — на 6,6%: с 346,6 до 324,1 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, АО ЗРМ «Бутурлиновский» зарегистрировано в бутурлиновке Воронежской области в 1992 году. Уставный капитал — 15,3 тыс. руб. Учредители не раскрываются, однако ранее сообщалось, что 81,74% АО ЗРМ «Бутурлиновский» принадлежит петербургскому ООО «Концерн “Детскосельский”» (основной владелец и гендиректор — Юрий Брагинец). Согласно годовому отчету компании за 2023 год, тремя членам совета директоров выступали топ-менеджеры «Детскосельского». Гендиректор — Юрий Брагинец.

Ульяна Ларионова