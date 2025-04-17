США ввели санкции против банка Йемена

Минфин США внес Международный банк Йемена в санкционный список. Ведомство при этом разрешило до 17 мая завершить сделки тем компаниям, в которых банк прямо или косвенно владеет долей в 50% и более.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah / Reuters Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Правила завершения операций с банком Йемена описаны в генеральной лицензии, которая опубликована на сайте Минфина США. Все платежи должны направляться на замороженные счета. Компаниям, в которых банк Йемена владеет долей в размере менее 50%, продолжать операции запрещено.

Минфин США включил в санкционный список в том числе трех граждан Йемена — Камаля Хусейна аль-Джебри, Ахмеда Тхабита аль-Абси и Абдулкадера Али Базара. Все они связаны с Международным банком Йемена.