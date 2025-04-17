Экс-глава МЧС Крыма получил 1,5 млн рублей взяток от подрядчика и сотрудников

Бывший руководитель МЧС Крыма Сергей Садаклиев осужден за получение взяток от подчиненных и представителя фирмы-подрядчика на общую сумму более 1,5 млн руб. По информации прокуратуры региона, экс-министр приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,75 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в феврале 2023 года фигурант получил от представителя субподрядной организации 1,2 млн руб. за беспрепятственную оплату и приемку работ по строительству модульной котельной для государственного казенного учреждения.

Кроме того, бывший глава ведомства взял 155 тыс. руб. от своего помощника за неприменение дисциплинарных взысканий и попустительство по службе, а также 300 тыс. руб. от начальника подведомственного учреждения за выделение дополнительного финансирования для нужд сотрудников.

Сергей Садаклиев, возглавлявший министерство с 2021 года, подал заявление об отставке 5 августа 2024 года. Впоследствии Киевский районный суд арестовал экс-руководителя по обвинениям в нарушении требований по защите гостайны и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Анна Гречко