Квалификация с видом на жительство

Минтруд в семь раз сократил список профессий для упрощенного получения вида на жительство. Прежде в этот перечень входило 203 специальности, теперь 29. Среди оставшихся, например, инженеры, сварщики и слесари в сферах авиа-, судо- и машиностроения. А также аналитики больших данных в отдельных научных областях или промышленности. Полный список министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Убрать из перечня такие направления, как здравоохранение и образование, власти предложили осенью прошлого года. В марте 2025-го список также урезали. Потребность в иностранных специалистах в этих сферах спала, объясняет профессор Финансового университета Александр Сафонов: «Как правило, ВНЖ получают люди, которые здесь имеют длительную устойчивую занятость, которая позволяет им решать какие-то свои личные вопросы. Можно сказать, что вид на жительство — это промежуточная стадия для дальнейшего получения гражданства. Если мы посмотрим статистику, ВНЖ получали в первую очередь граждане из стран СНГ. В 1990-е это были украинцы, с начала 2000-х годов граждане Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

Что касается дальнего зарубежья, эта практика у нас только начинает развиваться. В основном такие специалисты пользовались статусом высококвалифицированных работников, получали многократные визы для проживания. Список профессий развивался постепенно. Сначала туда были включены в основном ученые, инженеры высокой квалификации. Но в результате лоббирования бизнеса там появилась масса других профессий. Хотелось получить каких-то дополнительных специалистов, более дешевых. Сейчас мы понимаем, что большинство профессий, которые там прописаны, нам не нужны. Либо мы закрыли дефицит кадров по этим направлениям, либо оказалось неэффективным привлечение таких кадров из-за рубежа.

Количество профессий было сокращено именно под наиболее актуальные и доказанные нужды. Это сделано с точки зрения интересов экономики и безопасности».

Как уточняли в Министерстве труда, для получения ВНЖ в упрощенном порядке в 2025-м высококвалифицированным иностранным кадрам нужно иметь непрерывный стаж работы по профессии не менее одного года, а также соблюдать российское законодательство. Это был отлаженный механизм, который облегчал процесс переезда в Россию, отмечает эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. Теперь, по его словам, квалифицированные специалисты будут выбирать другие страны: «С точки зрения миграционного законодательства, конечно, эти заявления, мол, пусть к нам все едут, разбиваются о то, что даже если человек и захочет приехать, ему надо квест пройти, чтобы в итоге с документами все было в порядке, многие просто не хотят этого делать.

Мне кажется, это очень странное изменение и ограничение. Получается, нам нужны квалифицированные люди, а к нам якобы едут только низкоквалифицированные, нужно каким-то образом привлекать и так далее. Пусть там было даже 200 профессий, в любом случае, когда человек подает на статус по этой программе, проверяют и дипломы, и место работы, и налоги, и все остальное. То есть, мне кажется, это был хороший механизм. Зачастую если иностранец получил высшее образование, он смотрит на вариант поездки в Российскую Федерацию, только если здесь уже есть какие-то точки опоры, друзья, может быть, родственники. А если у него в России никого нет, он смотрит скорее на Канаду, Европу, Турцию, Корею. Огромное количество стран нуждаются в рабочей силе так же, как и мы».

С 2016 по 2023 год востребованные в России зарубежные специалисты могли получить гражданство в упрощенном порядке. По данным МВД, за все время этой программой воспользовался 1% от общего числа человек, получивших документ. ВНЖ в упрощенном порядке квалифицированные иностранные кадры могут оформлять с декабря прошлого года.

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Анна Кулецкая