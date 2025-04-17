Турпоток в Сочи вырос на 4% в зимний сезон 2025 года

Сочи посетили более 2,1 млн гостей в основной зимний сезон 2024/2025 года, что превышает показатели прошлого года на 4%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По словам мэра, горнолыжные курорты Сочи остаются востребованными и весной. До конца апреля туристам доступна часть трасс на верхних отметках. В долине Цирк-2 на высоте 2 тыс. м катание продолжится даже в первой декаде мая, когда на побережье уже начнут функционировать первые летние пляжи.

Сочи является одним из наиболее популярных российских курортов. В 2024 году город посетили рекордные 8 млн путешественников. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году турпоток возрастет до 10 млн человек ежегодно.

Летом гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. Зимой наибольшей популярностью пользуются горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», созданные при подготовке к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что три курорта Краснодарского края вошли в десятку популярных направлений для однодневного отдыха в апреле 2025 года. На пятой, шестой и десятой позициях списка расположились Горячий Ключ, Абрау-Дюрсо под Новороссийском и Ольгинка в Туапсинском районе соответственно.

Нурий Бзасежев