Трое нижегородцев арестованы за вымогательство у торговца криптовалютой

В Нижнем Новгороде трое местных жителей 19, 20 и 29 лет задержаны и арестованы за вымогательство денег у нижегородца, занимающегося покупкой и продажей криптовалюты. По данным полиции, старший из арестованных уже имеет судимость за преступления против личности.

История началась с того, что один из обвиняемых предложил подзаработать своему знакомому, специализирующемуся на торговых операциях с криптовалютой. Спонсором этих финансовых операций стал второй из обвиняемых, который предоставил участникам сделки 310 тыс. руб. для вложения в криптовалюту и получения процентов на торговой бирже.

Спустя время спонсор потребовал у потерпевшего вернуть всю сумму. Криптовалютчик отдал половину наличными, а оставшуюся часть отправил по реквизитам, полученным от 29-летнего рецидивиста. После этого вымогатели заявили, что перевод они не получили и потребовали вернуть деньги, угрожая поставить пострадавшего «на счетчик». К концу декабря 2024 года общая сумма долга, по мнению злоумышленников, выросла до 600 тыс. руб.

Фигуранты уголовного неоднократно угрожали убийством криптовалютчику и требовали вернуть деньги. В конце декабря они назначили ему встречу, на которой стали угрожать насилием и требовать возврата долга. Потерпевший вновь отказался отдать деньги и его начали бить. Он попытался отстреливаться от «кредиторов» из газового пистолета. Пропустив удар в голову, он потерял пистолет, нападавшие подобрали оружие и продолжили «настаивать на передаче требуемой суммы».

Злоумышленников задержали в марте 2025 года. Во время обысков у них нашли газовый пистолет потерпевшего, 65 тыс. руб., мобильные телефоны и банковские карты, которые сейчас проходят вещественными доказательствами по уголовному делу.

Андрей Репин