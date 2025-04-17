В майские праздники «Сочи-Парк» планирует принять более 50 тысяч гостей

В майские праздники 2025 года тематический парк «Сочи-Парк» рассчитывает принять свыше 51 тыс. гостей. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу комплекса. В прошлом году в аналогичный период объект посетили более 47 тыс. человек, а пиковыми днями традиционно стали 1, 8 и 9 мая. По оценке администрации, в эти даты фиксируется рост посещаемости на 31% по сравнению со среднедневным апрельским трафиком и показателями в течение десяти дней после праздников.

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Суммарная выручка «Сочи-Парка» и расположенных рядом объектов — «Колеса обозрения», «Богатырских гонок» и детского центра «Медведия» — в 2024 году выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом. Основной рост обеспечил сам парк, увеличив доходность на 19%.

По итогам 2024 года «Сочи-Парк» посетили более 2,2 млн человек. В новогоднюю ночь парк зафиксировал рекордный показатель — свыше 15 тыс. гостей.

Вячеслав Рыжков