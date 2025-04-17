Эмират Афганистан поблагодарил Россию за решение по «Талибану»

Движение «Талибан» благодарно российским властям за приостановление запрета деятельности организации на территории страны. Как заявили ТАСС в афганском посольстве в Москве, это поможет укрепить сотрудничество России и Афганистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ali Khara / Reuters Фото: Ali Khara / Reuters

Решение по иску Генпрокуратуры было принято сегодня Верховным судом России на закрытом заседании. Закон о возможном исключении «Талибана» из списка террористических организаций был подписан в декабре 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Тогда глава государства объяснил, что «Талибан» является законной властью в Афганистане. «России надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения»,— пояснил он.

«Талибан» был запрещен в России в 2003 году решением Верховного суда. По данным суда, движение поддерживало связи с незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территории Чеченской Республики.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «"Талибан", открой личико».