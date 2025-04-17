У ярославского участника СВО похитили 5 млн рублей

Ярославские полицейские задержали жителя Псковской области, который подозревается в краже 5 млн руб. с банковского счета участника СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавший сообщил в полицию, что у него с августа 2024 года по март 2025 года неизвестные похитили деньги. Уголовное дело по данному факту было возбуждено угличской полицией. В ходе розыскных мероприятий правоохранители на территории региона задержали подозреваемого.

Как рассказала госпожа Волк, злоумышленник воспользовался отсутствием телефона у потерпевшего и убедил его привязать находящийся в распоряжении афериста номер к своему банковскому аккаунту. После чего подозреваемый начал тратить деньги потерпевшего. Сейчас 1,6 млн руб., оставшиеся на счете, арестованы, как и сам подозреваемый.

Алла Чижова