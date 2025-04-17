Sky: Карло Анчелотти покинет «Реал» в конце апреля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, как ожидается, покинет футбольный клуб после финала Кубка Испании, который состоится 26 апреля. Об этом сообщает Sky Sports.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карло Анчелотти

Фото: Алекс Сохацки, Коммерсантъ Карло Анчелотти

Фото: Алекс Сохацки, Коммерсантъ

По информации источника, итальянец «поставил под сомнение свое будущее в качестве главного тренера "Реала" после поражения от лондонского "Арсенала" в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:5 по сумме двух встреч)». Испанский клуб впервые с 2020 года не вышел в полуфинал престижнейшего еврокубка.

Отмечается, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии — конфедерация футбола страны «желает назначить его до завершения испанского чемпионата».

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Барселоной», которой разгромно проиграл обе встречи в нынешнем сезоне (0:4 в чемпионате Испании и 2:5 в суперкубке страны). В первенстве страны мадридский клуб занимает второе место с 66 очками, у лидирующей «Барселоны» — 70.

Анчелотти 65 лет, он возглавляет «Реал» с 2021 года, ранее он работал в клубе с 2013 по 2015 год. За два отрезка во главе команды он по три раза брал Лигу чемпионов и Суперкубок UEFA, по два — становился чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны и победителем Клубного чемпионата мира.

Роман Левищев