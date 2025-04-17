Sky: Карло Анчелотти покинет «Реал» в конце апреля
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, как ожидается, покинет футбольный клуб после финала Кубка Испании, который состоится 26 апреля. Об этом сообщает Sky Sports.
Карло Анчелотти
Фото: Алекс Сохацки, Коммерсантъ
По информации источника, итальянец «поставил под сомнение свое будущее в качестве главного тренера "Реала" после поражения от лондонского "Арсенала" в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:5 по сумме двух встреч)». Испанский клуб впервые с 2020 года не вышел в полуфинал престижнейшего еврокубка.
Отмечается, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии — конфедерация футбола страны «желает назначить его до завершения испанского чемпионата».
В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Барселоной», которой разгромно проиграл обе встречи в нынешнем сезоне (0:4 в чемпионате Испании и 2:5 в суперкубке страны). В первенстве страны мадридский клуб занимает второе место с 66 очками, у лидирующей «Барселоны» — 70.
Анчелотти 65 лет, он возглавляет «Реал» с 2021 года, ранее он работал в клубе с 2013 по 2015 год. За два отрезка во главе команды он по три раза брал Лигу чемпионов и Суперкубок UEFA, по два — становился чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны и победителем Клубного чемпионата мира.