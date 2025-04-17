Хоккеист Панарин достиг соглашения с женщиной, обвинившей его в сексуальном насилии

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и компания Madison Square Garden (MSG) Sports, владеющая командой, выплатили денежную компенсацию женщине, обвинившей хоккеиста в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Athletic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Панарин

Фото: Robert Edwards-Imagn Images / Reuters Артемий Панарин

Фото: Robert Edwards-Imagn Images / Reuters

По информации издания, женщина работала в «Рейнджерс». Инцидент произошел в гостинице во время выездной серии клуба в 2023 году. Как сообщают источники, во время ужина Панарин отобрал у сотрудницы телефон и сказал, что вернет его, если она поднимется с ним в гостиничный номер. Она прошла за ним в комнату, где он прижал ее к кровати. Женщина оттолкнула хоккеиста и покинула номер. В 2024 году женщина уволилась из организации после того, как с Панариным и MSG Sports были достигнуты соглашения о неразглашении и об отказе от признания вины.

Панарин и его агент не ответили на запрос The Athletic о комментарии. Представитель MSG Sports и предполагаемая жертва сообщили, что «вопрос урегулирован». Представители НХЛ в электронном письме заявили, что организация была проинформирована о ходе расследования и считает инцидент исчерпанным.

В 2021 году российский тренер Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» заявил о том, что в 2011 году Панарин, на тот момент представлявший подмосковный «Витязь», в состоянии алкогольного опьянения ударил 18-летнюю девушку после гостевого поражения от рижского «Динамо» (0:2). За хоккеиста вступились «авторитетные жители Риги». По словам Назарова, вопрос с местной полицией был урегулирован за взятку «в €40 тыс. наличными».

Артемию Панарину 33 года. За карьеру в НХЛ он набрал 870 очков (302 гола + 568 передач). В этом сезоне его клуб занял пятое место в дивизионе Метрополитен и не смог выйти в play-off.

Таисия Орлова