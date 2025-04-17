Академик РАН рассказал о последствиях истечения срока ДСНВ

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов в интервью «Ъ» заявил, что, если США и Россия не выработают новое соглашение взамен Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), две ядерные сверхдержавы утратят «важнейшее связующее звено». По его словам, в таком случае система контроля над вооружениями, предотвращающая ядерную войну, неизбежно распадется.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Арбатов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Без этого понимания, которое воплощалось в конкретные ограничения вооружений, сопровождавшиеся надежной проверкой, мы будем все глубже блуждать в потемках и в результате какого-то кризиса можем очутиться на лестнице эскалации к ядерной войне, с которой почти невозможно соскочить»,— сказал Алексей Арбатов в интервью спецкорреспонденту «Ъ» Елене Черненко.

Действие ДСНВ истекает в феврале 2026 года. По словам эксперта, при отсутствии договора в условиях российско-украинского конфликта Россия бы опасалась стратегического ядерного удара по территории страны, а США — по своей. Однако благодаря договору «на протяжении всех трех лет этого конфликта никто не вспоминал про стратегические вооружения».

«А без ДСНВ и предшествующих ему многочисленных договоров и соглашений мы бы сейчас вернулись в кошмарные дни Карибского кризиса 1962 года, когда стороны ежеминутно страшились внезапного ядерного удара стратегических ракет и ракет средней дальности по Москве, Вашингтону и остальной территории»,— предположил Алексей Арбатов.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян