В Краснодаре перекрыли поворот на Тургеневский мост для борьбы с пробками

Власти Краснодара временно перекрыли поворот направо для заезда на Тургеневский мост с ул. Кубанской Набережной из-за регулярных заторов при движении в микрорайон Юбилейный. Запрет был введен с 16:00 по мск, сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта Краснодара Фото: Департамент транспорта Краснодара

Специалисты выявили наиболее проблемный участок дороги, позволяющий при выезде из-под моста повернуть направо для заезда на мост. По данным мониторинга, указанный отрезок трассы становится причиной заторов для автомобилистов, направляющихся в микрорайон Юбилейный.

Водителям, планирующим попасть на мост с ул. Кубанской Набережной, придется использовать альтернативный маршрут: по улицам: Кожевенной, Брюсова, Калинина с последующим заездом на мост.

Администрация подчеркивает, что данное изменение носит экспериментальный и временный характер. Информация о продлении или отмене ограничения будет предоставлена дополнительно.

Движение по Тургеневскому мосту ограничили в ночь на 16 апреля из-за начала первого этапа капитального ремонта объекта. Реконструкция продлится до осени 2026 года. Стоимость работ превысит 1,2 млрд руб.

Анна Гречко