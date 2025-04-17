Путин наградил Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве»

Певица Татьяна Буланова награждена медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Татьяна Буланова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Медаль также присвоена актеру театра и кино Игорю Лагутину и театральному актеру Дмитрию Суханову. 25 марта этой государственной награды удостоилась певица и актриса Анна Семенович.

Госпожа Буланова родилась в 1969 году в Ленинграде. Певица является заслуженной артисткой России и членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. Ее самые известные произведения: «Не плачь», «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Татьяна Буланова снималась в кино и участвовала в телепроектах. В 1994 году была удостоена премии «Овация».