Путин наградил Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»
Президент Владимир Путин удостоил актрису и певицу Анну Семенович наградой «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Анна Семенович в 2021 году
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Медалью «За труды в культуре и искусстве»... Семенович Анну Григорьевну — ведущую программы акционерного общества «Русское Радио-Евразия», город Москва»,— говорится в документе.
Анна Семенович эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая. В 2003–2007 годах была солисткой группы «Блестящие». Также она является мастером спорта международного класса по фигурному катанию. В 2022 году госпожа Семенович получила «Золотой граммофон» за песню «Бумеранг».