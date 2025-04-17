Суд арестовал еще одного фигуранта дела главы Гаврилов-Ямского района

Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу депутата муниципального совета Гаврилов-Ямского округа и гендиректора ООО «Стройкоммунэнерго» Андрея Голицына. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Со страницы «Вконтакте» Андрея Сергеичева Фото: Со страницы «Вконтакте» Андрея Сергеичева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Голицын и глава Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности. Депутат, как и глава района, отправится под арест до 15 июня 2025 года.

Напомним, что главу и депутата обвиняют в незаконном создании благоприятных условий подконтрольным компаниям для победы в торгах. По версии следствия, эти действия нанесли ущерб бюджету Гаврилов-Ямского района в размере 8 млн руб.

Подробнее о деле Андрея Сергеичева — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова