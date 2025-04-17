В Узбекистане восстановили доступ к Rutube

Доступ к российскому видеохостингу Rutube на территории Узбекистана восстановлен, передает ТАСС. По состоянию на 17:35 по местному времени (15:35) сервис работал в привычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минцифры Узбекистана сообщало «РИА Новости», что сбой возник из-за технических проблем. «Никакой блокировки нет. Вопрос исключительно технических неполадок у ряда местных интернет-провайдеров»,— сказал представитель ведомства.

О сбое в работе видеохостинга в Узбекистане днем 17 апреля писало агентство ТАСС. При попытке зайти на сайт отображалось сообщение об ограничении доступа на основании постановления правительства. При этом в Rutube сообщали «Ъ», что не зафиксировали изменений по количеству просмотров на территории страны, показатель находился на уровне среднесуточных значений последнего года.