Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсоне

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание героя России главврачу Алешковской центральной районной больницы Херсонской области Владимиру Харлану. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграмм канал Владимира Сальдо Фото: Телеграмм канал Владимира Сальдо

«За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях»,— сказано в указе президента.

В декабре 2024 года Алешковскую больницу атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). В результате Владимир Харлан был ранен, а его заместитель погиб. Кроме того на господина Харлана совершали покушение в сентябре того же года. После попадания дрона в его машину погибла жена медика, он и водитель были тяжело ранены.

Екатерина Отрашкевич