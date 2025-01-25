Три человека погибли при ударе ВСУ по Алешкам в Херсонской области

Украинская армия обстреляла город Алешки в Херсонской области. На данный момент известно о трех погибших, их личности устанавливаются, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы региона, ВСУ ударили по городу кассетными боеприпасами и использовали системы дистанционного минирования. Также для минирования применялись украинские дроны «Баба-яга». Губернатор отметил, что город «усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами». Он подчеркнул, что опасность для гражданских сохраняется и попросил жителей не выходить из домов.

Город Алешки находится на подконтрольном России побережье Днепра, по которому проходит линия боевого соприкосновения. 30 декабря дрон ВСУ атаковал центральную районную больницу города. В результате атаки погиб заместитель главного врача Василий Борисов, сам главврач Владимир Харлан получил ранения.