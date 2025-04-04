Управление ветеринарии опровергло слухи о заболеваниях бешенством в Петербурге

Управление ветеринарии Петербурга опровергло слухи в социальных сетях о случаях заболевания бешенством в городе, сообщает пресс-служба Смольного 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

По словам представителей ведомства, территория мегаполиса благополучна по бешенству животных, последний подобный случай фиксировали в городе в 1986 году.

«Берегите себя. Будьте бдительны! Доверяйте только информации, размещенной в официальных источниках»,— говорится в сообщении.

В управлении ветеринарии напомнили, что владельцам собак доступна услуга по бесплатной вакцинации собак комплексной вакциной против бешенства и видовых инфекций.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что депутаты Заксобрания Петербурга обратились в Госдуму с предложением ввести реестр домашних животных.

Андрей Маркелов