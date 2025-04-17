На поверхности Дона в районе Аксая нашли маслянистые пятна

Река Дон в районе Аксая покрылась маслянистыми пятнами. Об этом сообщает ЕДДС Аксайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

Из сообщения следует, что пятна на поверхности Дона образовались в районе ж/д станции «Стекольный завод» в Аксае на площади 200 на 20 метров.

На место происшествия были направлены сотрудники морской спасательной службы Азово-Черноморского филиала. Они обработали пятна сорбентами. По предварительным данным, пятна могут быть балластными водами.

«В настоящее время следов загрязнения на поверхности реки не обнаружено»,— сообщается в Telegram-канале минприроды.

Мария Хоперская