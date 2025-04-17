Путин назвал Катар ключевым партнером «Роснефти»

Президент РФ Владимир Путин в ходе российско-катарских переговоров рассказал об укреплении экономических отношений двух стран. По его словам, государства активно сотрудничают по гуманитарным вопросам и даже в области спорта.

«Общий объем товарооборота скромный, но тем не менее Катар является одним из ключевых партнеров в нашей ведущей нефтегазовой компании — "Роснефти". Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и уверен: перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно. Мы эффективно сотрудничаем в Организации экспортеров газа, и я очень рассчитываю, что здесь будут у нас интересные совместные проекты»,— сказал президент.

Господин Путин напомнил о недавно прошедшей в Дохе межправительственной комиссии, а также о помощи Катара в проведении Олимпиады-2014 в Сочи. Россия, в свою очередь, помогала республике в проведении чемпионата мира по футболу.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с официальным визитом сегодня утром. В ходе переговоров с господином Путиным они планировали обсудить двустороннее сотрудничества, а также украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.

Екатерина Отрашкевич