На сочинском направлении временно отменят часть электричек

С 17 по 25 апреля 2025 года на черноморском побережье Краснодарского края временно изменится расписание движения пригородных поездов. Как сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород», отдельные электрички, курсирующие на направлениях Туапсе — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор и Аэропорт — Роза Хутор, будут приостановлены по технологическим причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наиболее популярным маршрутом в регионе в 2024 году оставалось направление Туапсе — Имеретинский курорт, которым воспользовались 6,8 млн пассажиров. По маршруту Туапсе — Аэропорт Сочи было перевезено 2,8 млн человек, по направлениям Сочи — Роза Хутор и Сочи — Аэропорт — по 1,8 млн, Сочи — Имеретинский курорт — 1,4 млн. Всего в прошлом году пригородный железнодорожный транспорт в регионе обслужил более 16 млн пассажиров.

«Ъ-Сочи» писал, что в воскресенье и вторник, 20 и 29 апреля, в Сочи будут организованы дополнительные автобусные маршруты в Лазаревском районе, а также увеличено количество рейсов и продлен режим работы общественного транспорта. Меры призваны обеспечить доступность кладбищ в дни Пасхи и Радоницы.

Мария Удовик