Следственное управление СКР по Республике Татарстан завершило расследование в отношении 30-летнего приезжего и 38-летней жительницы Елабуги, обвиняемых в незаконной постановке на учет 12 иностранных граждан. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 5 ст. 33 и ст. 322.3 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане осудят двоих обвиняемых в фиктивной регистрации 12 мигрантов

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ В Татарстане осудят двоих обвиняемых в фиктивной регистрации 12 мигрантов

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые вместе с ныне умершим сообщником находили мигрантов и оформляли им фиктивную регистрацию в квартире и частном доме, принадлежащих женщине. Фактически иностранцы по указанным адресам не проживали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов