В Кургане ищут подрядчика для проекта КРТ на улице Мостостроителей

Администрация Кургана объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки площадью 18,2 га в границах улиц Мостостроителей — Епишева — Терентия Мальцева. Начальная стоимость составляет 164 млн руб., указано на сайте ГИС «Торги».

Подрядчик сможет на выбор построить на территории среднеэтажные или малоэтажные жилые дома, таунхаусы, частные дома, здания для предоставления коммунальных услуг, магазины, заведения общественного питания, площадки для занятий спортом, а также благоустроить территорию и создать улично-дорожная сеть. Срок заключения договора КРТ составляет 7 лет. Шаг аукциона определили в размере 8 млн руб., задаток — 40 млн руб. Заявки принимаются до 12 мая, итоги конкурса подведут 16 мая.

Виталина Ярховска