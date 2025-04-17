Грузовая переправа «Самара — Рождествено» заработает с 18 апреля

Грузовая паромная переправа от пристани Октябрьский спуск в Самаре до пристани Рождествено начнет свою работу с 18 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Грузовое судно будет курсировать три раза в день. Он отправится из Рождествено в 06:00 (MSK+1), 12:30 (MSK+1) и 16:30. В обратном направлении паром отправится в 8:00 (MSK+1), 14:00 (MSK+1) и 18:00 (MSK+1).

В прошлом сезоне грузовая переправа работала до 20 декабря.

Андрей Сазонов