Минпромторг в этом году доработает программу развития авиаотрасли России

Минпромторг России планирует сделать Комплексную программу развития авиаотрасли (КПГА) до 2030 года ключевым документом ведомства. Об этом сообщила глава департамента авиапромышленности Мипромторга Анна Панина. Она уточнила, что документ должны доработать до конца текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

КПГА отражает планы пассажиропотока авиакомпаний и выпуска авиатехники российского производства. «Комплексную программу, которая позволит в том числе нашей кооперации (с Минтрансом.— “Ъ”) внятно оценивать, где им нужно, может быть, опережающе заложиться, мы на самом деле сейчас планируем поменять до конца года»,— рассказала госпожа Панина на круглом столе о транспортной независимости РФ (цитата по «Интерфаксу»).

На момент принятия в 2022 году КПГА до 2030 года предусматривала выпуск 1,08 тыс. гражданских самолетов. В мае 2024-го Минпромторг скорректировал планы по объемам и срокам производства до 994 воздушных судов, в том числе 592 бортов производства ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Подробнее о ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Полеты от прибыли до убытков».