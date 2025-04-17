Пермских перевозчиков признали виновными в картельном сговоре

Пермское УФАС завершило рассмотрение антимонопольного дела о нарушении закона о защите конкуренции, возбужденного в отношении пермских перевозчиков ООО «Автобан» и ИП Кенин. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Как установило УФАС, пермские перевозчики вступили в картельный сговор при участии в аукционе по оказанию транспортных услуг Нижегородской больнице №34. В результате противоправных действий контракт стоимостью 1 млн руб. был заключен с перевозчиком, который предложил минимально допустимое снижение цены, в то время как второй от участия в торгах отказался.

Пермское УФАС установило, что обе организации зарегистрированы и работают по одному адресу, использовали единую инфраструктуру для выхода на электронную торговую площадку и подачи заявок, ценовых предложений и подписания контракта. Участники аукциона в ходе торгов координировали свои действия, чтобы обеспечить победу одному из них с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

Пермское УФАС признало ООО «Автобан» и ИП Кенин виновными в нарушении закона о защите конкуренции, запрещающего конкурентам, работающим на одном товарном рынке, заключать между собой соглашение, приводящее к поддержанию цен на торгах. Участникам картельного сговора грозят штрафные санкции в соответствии с КоАП РФ.