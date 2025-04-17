Школьный буллинг шагнул вправо

Администрация петербургской школы № 619 обратилась в полицию из-за создания ее учащимися закрытого Telegram-канала с оскорбительными постами. Среди публикаций содержались унижения людей по национальному признаку, в том числе видео с ультраправой символикой, где группа подростков избивает школьника. Руководство учебного заведения просит отдел по киберпреступности полиции установить нарушителей и проверить их по административным статьям о нарушении общественного порядка, действиях, порочащих честь человека, буллинге, а также по статьям УК РФ. Администрация Калининского района взяла ситуацию на контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Во вторник, 15 апреля, родителям школы № 619 Калининского района администрация учебного заведения направила официальное обращение, в котором говорилось, что в этот день была вынуждена остановить свою работу, чтобы «заниматься расследованием инцидента». «12 апреля неустановленными лицами создан Telegram-канал, в котором ученики нашей школы отправляют через анонимный бот-канал информацию друг о друге, о родителях учеников школы № 619, об учителях и представителях администрации школы»,— следует из письма. Руководство школы считает, что информация несет деструктивный, оскорбительный характер и порочит честь и достоинство человека.

Как выяснил «Ъ-СПб», Telegram-канал с ботом «Сплетница-619» открыт только по ссылке. В анонимный бот любой мог отправить предложение для поста. В настоящий момент канал удален.

«В данном канале размещаются фото и видеоматериалы об учениках нашей школы, взятые из их личных Telegram-каналов, при этом фотографии и видеоматериалы часто являются провоцирующими и сами по себе являются носителями негативной информации об авторе. В деструктивном Telegram-канале размещаются искаженные, карикатурные, оскорбительные фотографии учителей, используется нецензурная лексика, размещаются посты с призывами к насилию, посты пропаганды запрещенных веществ, посты пропаганды травли»,— говорится в официальном заявлении администрации учебного заведения.

В видеозаписях, которые школьники публиковали в канале (есть в распоряжении редакции), присутствует символ «коловрат», используемый ультраправым русским движением. Также ролики содержат заставку из Telegram-канала «Проект Разгром» (16-летний админ сообщества сейчас проходит по делу о разжигании межнациональной розни — ст.282 УК РФ). В комьюнити паблика молодые люди отправляли свои видео разборок с этническими меньшинствами и активистами антифа-движения.

Администрация школы направила официальные письма в полицию, в отдел по киберпреступлениям, в Роспотребнадзор. Планируется, что по номерам телефонов, фотографиям, подписчикам канала будут установлены фигуранты нарушений. Руководство усмотрело в публикациях нарушения правил внутреннего распорядка школы, ст. 20 ч. 1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка, использование нецензурной лексики в общественном месте), ст. 5.61 КоАП РФ (информация и действия, порочащие честь и достоинство человека, педагогов, несовершеннолетних, оскорбление, клевета, буллинг), а также «нарушения Уголовного кодекса РФ». На просьбу официально прокомментировать «Ъ-СПб» ситуацию в учебном заведении не ответили, уточнили лишь, что «расследуют инцидент».

В администрации Калининского района Петербурга «Ъ-СПб» сообщили, что ситуацию в школе № 619 взял на контроль их отдел образования. «Пройдет разбор ситуации комиссией РОНО (районный отдел образования.— «Ъ-СПб»), работа с психологами, взаимодействие с правоохранительными органами, работа с родителями и детьми. Проведение комплекса мер в зависимости от ситуации может занимать от недели до нескольких месяцев»,— уточнили порядок действий в администрации.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной пока воздержались от комментариев «Ъ-СПб», так как о ситуации ранее были не в курсе, а обращения от школы им не поступало.

В последнее время это не первый случай, когда директор сам подает заявление в полицию — и, по-своему, правильно делает, поскольку видео, находящиеся в сети, уже являются публичными, говорит адвокат проекта федеральной палаты адвокатов РФ «Дети и закон. Грани допустимого» Александр Караваев. По его словам, если у педагогов не получается решить проблему самостоятельно, то они будут инициировать проведение проверки через правоохранительные органы, чтобы пресечь как минимум распространение такого «контента» на корню. «Очевидно, что избиение школьника подпадает под определение преступления, за совершение которого установлена уголовная ответственность. Вполне вероятно, что к административной ответственности будут привлечены и родители виновных школьников»,— заключил юрист.

Полина Пучкова