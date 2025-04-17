На предпроектные работы по строительству ж/д станции у НГУ направят 20 млн руб.

В Новосибирске мэрия выделит 20 млн руб. на проведение изыскательских предпроектных работ по строительству железнодорожной станции «Университетская» на территории Академгородка.

«Сейчас идут обоюдные предпроектные изыскания со всеми участниками процесса. И в этом году у нас заложены средства на эту предпроектную работу», — сообщил журналистам мэр Максим Кудрявцев.

Новая железнодорожная станция будет построена в 800 метрах от Новосибирского государственного университета. На данный момент единственная станция «Сеятель» находится в 1,5 км от вуза. По словам главы города, к настоящему моменту завершен этап передачи земли из федеральной собственности в муниципальную. Речь о двух земельных участках общей площадью более 18,3 тыс. кв. м.

Мэр пояснил, что РЖД предстоит построить платформу, а горадминистрация займется возведением дороги до университетского проспекта.

Александра Стрелкова