В Оренбуржье в марте ввели в эксплуатацию 145 тысяч кв. м жилья

В марте текущего года в Оренбургской области сдали в эксплуатацию 145 тыс. кв. м жилых помещений, что на 21% больше, чем в марте прошлого года. Соответствующие данные приводятся на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего с января по март в регионе введено 349 тыс. кв. м нового жилья, что на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них 271 тыс. кв. м (+2%) в индивидуальных жилых домах и 78 тыс. кв. м (+36%) в многоквартирных домах.

Руфия Кутляева